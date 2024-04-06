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Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге

06 апреля 2024 12:00
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К главному спортивному событию дня. За трофей Республиканской хоккейной лиги сезона 2023-24 спорят команды Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге-1

Такая картина финала уже не впервые, но в этом году составы подкрепились и игроками, и мотивацией. Серия продлится только до двух побед, потому интрига сохраняется.

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге-4

Титульный раунд всегда особенный по эмоциональному настрою всех, включая болельщиков. Регулярный сезон показал, что коллективы-участники имеют большие спортивные амбиции. И сегодняшние финалисты пробирались через сито квалификации, доказывали из матча в матч, что они достойны. Команды со старта начали показывать атакующий хоккей. Первая шайба была заброшена уже на 4-й минуте. Исполнителем стал представитель Минской области Илья Бусилко. И ровно через минуту Павел Волчек восстановил равновесие.

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге-7

Алексей Баранов, защитник хоккейной команды Президента:
Накал страстей вы сами видите, скорости очень большие, соперник – все молодые, недавно закончившие. Поэтому приходится включать максимальные скорости. Мы держим, стремимся и пока лучше.

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге-10

Илья Бусилко, игрок хоккейной команды Минской области:
Трибуны, как всегда, когда приходишь играть с Президентом, – всегда получаешь удовольствие, ждешь этой игры, потому что классная атмосфера. Это супер!

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге-13

Сегодняшний матч проходит с особым настроением. Когда команды были на раскатке, внимание зрителей привлекло табло. Вместо эмблем хоккейных команд исторические кадры: возвращение первой женщины-космонавта Беларуси на Землю. Стоит ли говорить, что трибуны буквально взорвались овациями. Гордость сегодня испытываем не только за спортивные достижения, но и метим выше.

# Хоккей

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