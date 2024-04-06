Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге

К главному спортивному событию дня. За трофей Республиканской хоккейной лиги сезона 2023-24 спорят команды Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая картина финала уже не впервые, но в этом году составы подкрепились и игроками, и мотивацией. Серия продлится только до двух побед, потому интрига сохраняется.

Титульный раунд всегда особенный по эмоциональному настрою всех, включая болельщиков. Регулярный сезон показал, что коллективы-участники имеют большие спортивные амбиции. И сегодняшние финалисты пробирались через сито квалификации, доказывали из матча в матч, что они достойны. Команды со старта начали показывать атакующий хоккей. Первая шайба была заброшена уже на 4-й минуте. Исполнителем стал представитель Минской области Илья Бусилко. И ровно через минуту Павел Волчек восстановил равновесие.

Алексей Баранов, защитник хоккейной команды Президента:

Накал страстей вы сами видите, скорости очень большие, соперник – все молодые, недавно закончившие. Поэтому приходится включать максимальные скорости. Мы держим, стремимся и пока лучше.

Илья Бусилко, игрок хоккейной команды Минской области:

Трибуны, как всегда, когда приходишь играть с Президентом, – всегда получаешь удовольствие, ждешь этой игры, потому что классная атмосфера. Это супер!