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«Вашингтон» Протаса на домашней площадке победил «Айлендерс»

11 апреля 2023 14:50
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» на домашней площадке победил «Айлендерс» со счетом 5:3. Таким образом столичный коллектив прервал серию поражений, которая насчитывала шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Протаса на домашней площадке победил «Айлендерс»-1

Белорусский форвард Алексей Протас также принял участие в поединке. Однако бомбардирских баллов себе в актив он занести не смог. Айстайм Протаса составил 13 минут 41 секунду, он сделал бросок в створ, выиграл 33 % вбрасываний и завершил дуэль с коэффициентом полезности -2. В 56 противостояниях сезона НХЛ на счету белоруса четыре заброшенных шайбы и 11 ассистов при показателе полезности -7.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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