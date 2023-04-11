«Вашингтон» Протаса на домашней площадке победил «Айлендерс»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» на домашней площадке победил «Айлендерс» со счетом 5:3. Таким образом столичный коллектив прервал серию поражений, которая насчитывала шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард Алексей Протас также принял участие в поединке. Однако бомбардирских баллов себе в актив он занести не смог. Айстайм Протаса составил 13 минут 41 секунду, он сделал бросок в створ, выиграл 33 % вбрасываний и завершил дуэль с коэффициентом полезности -2. В 56 противостояниях сезона НХЛ на счету белоруса четыре заброшенных шайбы и 11 ассистов при показателе полезности -7.