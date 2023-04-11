Футбол. Женская юниорская сборная Беларуси разгромила сверстниц из Словении

Женская юниорская сборная Беларуси, составленная из игроков до 19 лет, разгромила сверстниц из Словении со счетом 3:0 в последнем матче второго раунда квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Яна Есьман оформила дубль, а Анастасия Побегайло реализовала пенальти. К сожалению, белоруски не прошли в финальную стадию. В итоговом протоколе они стали третьими в своей отборочной группе. В двух предыдущих матчах наши девушки уступили сверстницам из Испании и Англии. Однако есть и положительная сторона – они сохранили прописку в сильнейшем дивизионе, лиге A.