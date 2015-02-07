В Сочи 7 февраля отмечают годовщину с начала ХХІІ зимней Олимпиады

Новости России. «Год после игр». Именно так называется грандиозное ледовое шоу в Сочи 7 февраля. Это событие является кульминацией торжеств 7 февраля, приуроченных к памятной дате. Ровно год назад в Сочи стартовала ХХІІ зимняя Олимпиада, которая, напомним, стала для белорусов самой успешной в истории.

В числе почетных гостей праздничных мероприятий и президент Беларуси Александр Лукашенко. 7 февраля же в Сочи состоялось открытие «Стены чемпионов». Эта композиция состоит из двух пирамид, похожих на заснеженные горные вершины и стилизованного земного шара. На ней разместятся таблички с именами всех чемпионов и призеров Игр, в том числе и белорусов, которые завоевали на зимней Олимпиаде в Сочи рекордные шесть медалей, в том числе пять золотых.

Напомним, Дарья Домрачева, благодаря сочинскому успеху, стала первой в истории биатлонисткой, завоевавшей три золотые олимпийские медали в личных гонках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.