Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по художественной гимнастике-2015

Новости Беларуси. 6 февраля в Национальном олимпийском комитете под звуки скрипки состоялась жеребьевка выступления участников на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В одиночном разряде белорусская спортсменка будет выступать в группе А. Жребий определил, что на ковер она выйдет девятой. А вот в групповых упражнениях белорусская команда будет выступать второй. Тем не менее главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике считает, что залог успеха в другом.

Ирина Лепарская, гл. тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы не обращаем внимания, какой стартовый номер. Надо быть хорошо готовыми, надо быть на голову выше, надо, чтобы звезды сложились, чтобы Боженька помог, здоровья хватило — тогда все будет хорошо.

На домашних соревнованиях, которые будут проходить с 1 по 3 мая с нашей команды будет двойной спрос, поэтому тренируются девушки в усиленном режиме.

В 2011 году в Беларуси уже проходил аналогичный турнир, тогда чемпионат собрал в Минске 35 команд со всего Старого Света. Сейчас бороться за медали в Минске приедут представители 38 стран.

В Беларуси созданы все условия, чтобы гости чувствовали себя комфортно не только на гимнастическом ковре, но и за пределами, сообщили в программе «СТВ-спорт».