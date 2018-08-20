В поддержку белоруских участников Юношеских Олимпийских игр стартовала акция «Разам з камандай». В чём ее суть?
Новости Беларуси. До начала третьих Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, остается полтора месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поддержку белоруских участников мультифорума стартовала акция «Разам з камандай», в которой может принять участия каждый желающий. Главная задача организаторов – познакомить общественность с грядущим спортивным мультифорумом и, конечно же, поддержать белорусскую команду. Сперва необходимо сделать фото.
Дмитрий Довгаленок, шеф-миссии III Юношеских Олимпийских игр:
Нужно зарегистрироваться на странице Национального олимпийского комитета ВКонтакте либо Facebook, сфотографироваться на спортивном объекте, придумать какой-то очень хороший слоган. И это будет являться заявкой на участие в этой акции.
Дальше те спортсмены, которые будут участвовать в Юношеских Олимпийских играх, рассмотрят все эти заявки, проголосуют. Самые главные конкурсанты-победители будут награждены.
Болельщиков много не бывает, и именно они являются одной из составляющих побед на спортивных аренах. Пока нашими юными спортсменами завоевано 31 олимпийская лицензия в 16 видах спорта.