В поддержку белоруских участников Юношеских Олимпийских игр стартовала акция «Разам з камандай». В чём ее суть?

Новости Беларуси. До начала третьих Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, остается полтора месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поддержку белоруских участников мультифорума стартовала акция «Разам з камандай», в которой может принять участия каждый желающий. Главная задача организаторов – познакомить общественность с грядущим спортивным мультифорумом и, конечно же, поддержать белорусскую команду. Сперва необходимо сделать фото.