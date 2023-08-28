Минское «Динамо» в товарищеском матче уступило команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают готовиться к новому сезону в КХЛ. Накануне «зубры» провели очередной товарищеский матч. Подопечные Квартальнова скрестили клюшки с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты минского «Динамо» продолжают готовиться к новому сезону в КХЛ. Накануне «зубры» провели очередной товарищеский матч. Подопечные Квартальнова скрестили клюшки с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спарринг получился напряженным. Открыли счет гости. Сравнять цифры на табло столичные спортсмены смогли лишь под самый занавес встречи. Шайбой отличился Джемел Смит. И дуэль продолжилась в овертайме, где сильнее все же было «Торпедо». Впереди у «Динамо» еще один спарринг. Во вторник, 29 августа, сыграем против команды «Адмирал». А первая официальная игра в рамах нового сезона состоится 2 сентября. Померимся силами с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.