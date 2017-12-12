В каком возрасте отдавать ребенка в хоккей?

В гостях у программы «Неделя спорта» Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20).

Белорусский хоккей сейчас развивается по определенной выборной программе. Говорят, что готовы внести некоторые изменения: начинать подготовку юных хоккеистов не с 7 лет, как было раньше, а с 6.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20):

Предложение внесла Федерация хоккея, Министерство спорта. По-новому разработана программа. Даже есть взять наших ближайших соседей – в России с 5 лет дети занимаются. Поэтому если заниматься с 7 лет, то мы упускаем 2 года, и у нас получаются пробелы в катании, в технической подготовке.

С 6 – лет не рановато ли?

Юрий Файков:

Нет, не рановато, вполне.

Не травмируется ребенок, не зашибут?

Юрий Файков:

Нет. Сейчас хорошая экипировка у детей, поэтому все нормально.