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В каком возрасте отдавать ребенка в хоккей?

12 декабря 2017 09:01
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В гостях у программы «Неделя спорта» Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20).

Белорусский хоккей сейчас развивается по определенной выборной программе. Говорят, что готовы внести некоторые изменения: начинать подготовку юных хоккеистов не с 7 лет, как было раньше, а с 6.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной по хоккею (U-20):
Предложение внесла Федерация хоккея, Министерство спорта. По-новому разработана программа. Даже есть взять наших ближайших соседей – в России с 5 лет дети занимаются. Поэтому если заниматься с 7 лет, то мы упускаем 2 года, и у нас получаются пробелы в катании, в технической подготовке.

С 6 – лет не рановато ли?

Юрий Файков:
Нет, не рановато, вполне.

Не травмируется ребенок, не зашибут?

Юрий Файков:
Нет. Сейчас хорошая экипировка у детей, поэтому все нормально.

# Хоккей Беларуси # Юрий Файков

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