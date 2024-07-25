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В Гродно стартовал 19-й турнир по хоккею памяти Александра Дубко. Результаты матчей

25 июля 2024 18:30
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Сегодня, 25 июля, в Гродно стартовал 19-й традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гродно стартовал 19-й турнир по хоккею памяти Александра Дубко. Результаты матчей-1

За трофей сражаются четыре команды: гродненский «Неман», солигорский «Шахтер», «Брест» и новичок экстралиги – смоленский «Славутич». В первом матче брестчане оформили викторию над «горняками» со счетом 4:2. Во втором поединке дня «Неман» встречался со «Славутичем». Счет в пользу смоленской команды – 4:3.

# Хоккей Беларуси

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