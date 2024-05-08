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В Беларуси продолжается борьба за выход в полуфинал ЧБ по мини-футболу – результаты матчей 8 мая

08 мая 2024 20:04
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжается борьба за выход в полуфинальную стадию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси продолжается борьба за выход в полуфинал ЧБ по мини-футболу – результаты матчей 8 мая-1

Сегодня, 8 мая, команда «Столица» во втором поединке четвертьфинала проиграла гомельскому БЧ – 1:5. В первом матче победу одержала минская дружина – 6:3. Счет в серии стал равным – 1:1. И теперь путевка в полуфинал будет разыграна в решающем третьем противостоянии.

В Гродно футболисты «УВД-Динамо» во втором четвертьфинальном матче взяли реванш у «Витэна» – 4:3. В первой игре оршанцы победили 5:2. Гродненская дружина сравняла счет в серии – 1:1. Таким образом, еще один полуфиналист турнира определится в третьем матче.

# Мини-футбол

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