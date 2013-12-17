Турнир «Baby Cup» по художественной гимнастике пройдет 17 декабря в Минске

Новости Беларуси. Традиционный турнир «Baby Cup» по художественной гимнастике пройдет сегодня в Минске. Белорусская столица будет принимать этот спортивный форум уже в 14 раз. В нынешнем году около 300 гимнасток в возрасте от 3 до 10 лет соберутся во Дворце спорта. Впервые в истории турнира юные грации будут выступать под живую музыку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, 2013 год - особенный для белорусской художественной гимнастики. 20 лет назад наша национальная команда стала выступать самостоятельно на международной арене. В 1993 на чемпионате Европы в Штутгарте белоруски в командном зачете заработали серебряные награды. Нынешний год вошел в историю еще и тем, что на чемпионате мира в Киеве белорусская команда в групповых упражнениях выиграла золотые медали.