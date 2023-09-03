Триумф на турнире Морозова и цели сборной U-16 по футболу. Узнали у тренера о состоянии команды

На прошлой неделе в белорусском футболе случился праздник. Громкая победа юношеской сборной Беларуси до 16 лет на международном турнире памяти Юрия Морозова, который проходил в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Апанаса, смогли буквально разгромить команды «Фенербахче», «Кайрат» и «Зенит». Имена внушительные. Причем именно белорусский тренер по завершению турнира получил награду Лучший тренер, а нашему полузащитнику Сергею Живушко достался приз лучший игрок.

В чем секрет успеха и кто эти парни? Задались мы вопросом и пригласили в студию «Спорттаймера» триумфаторов. Как и кого отбирают в сборную U-16?

Валерий Апанас, главный тренер юношеской сборной Беларуси по футболу(U-16):

Знаете как говорят: игровичок, он – игровичок. Это значит, что… Юлия Силипицкая:

Он чувствует… Валерий Апанас:

Мышление нестандартное, какие-то действия – вот это. Но техника, это понятно, это хорошо, но технику можно поставить, физические данные – это тоже хорошо. Физические данные это прежде всего – скорость, если скорость можно прибавить там 10-15 % – максимум. Но если парень будет тихоходик, он бежит из пяти не выбегает – тяжело с ним. Потому что, видите, современный футбол – это скорость… Юлия Силипицкая:

А он хочет играть, вот хочет этот ваш тихоходик, что с ним делать? Валерий Апанас:

Он хочет, он может. Тот же Иньеста, у него тоже скорость небольшая, но он играл за счет головы, мышления. Есть такие случаи, тот же Модрич. Я бы не сказал, что он тоже быстрый, хотя… Юлия Силипицкая:

А Сергей засчет чего играет? Валерий Апанас:

Ну, у Сережки все есть. У него есть лидерские качества, характер, что очень важно… Юлия Силипицкая:

А вы бы хотели себе команду из вот таких вот 24 Сережек? Валерий Апанас:

Нет. Скажем так, это хорошо было бы, но все равно понимаете: в команде должны быть такие как Сережка, должны быть другие, которые играют засчет головы, защитники должны быть тоже со своими какими-то... Все как Сережка изначально не могут быть. Юлия Силипицкая:

Вот вы набирали в начале сезона U-16 себе два года назад команду. По каким критериям вы их отбирали? Валерий Апанас:

Мы просеяли 700 человек по всей Беларуси.

Юлия Силипицкая:

То есть вы едете в Гомель! На сколько командировку выписываете? Валерий Апанас:

На один день. Юлия Силипицкая:

То есть вам хватает одного дня, чтобы просмотреть сколько? Весь этот возраст? Валерий Апанас:

700 человек, из каждой области – человек 200. Юлия Силипицкая:

200 человек за день? Валерий Апанас:

Да. Юлия Силипицкая:

Больше тестовая система? Валерий Апанас:

Мы протестировали их, данные собрали. Затем они играют в футбол, мы просто делим 4 площадки. Юлия Силипицкая:

Вы один ездите? Валерий Апанас:

Нас 6 тренеров ездит. Юлия Силипицкая:

Серегу сразу отметили или уже по-братски. Валерий Апанас:

Нет, Сережка приехал травмированным.

Сергей Живушко, полузащитник юношеской сборной Беларуси по футболу(U-16):

Вывих голеностопа был. Юлия Силипицкая:

Играл? В футбол? Сергей Живушко:

Да. В спартакиаде играли, и в итоге получил травму. Юлия Силипицкая:

И приехал? А ты чего приехал, так, за глаза чтобы взяли? Сергей Живушко:

Я пытался на одной ноге бежать. Юлия Силипицкая:

А он поразил вас лично? Валерий Апанас:

Поразило, что он приехал травмированным. В чем трудность работы с 16-летними футболистами?

Юлия Силипицкая:

Специфика вот этого возраста – 16-летнего – в футболе. Валерий Апанас:

Во-первых, это переходной возраст. С ними очень тяжело – бурчат… Юлия Силипицкая:

Бурчишь? Валерий Апанас:

Он еще… Но ребятки: ты им слово – они бурчат: «Тренер, я же все правильно сделал. Что ты от меня хочешь?!» Это тяжело. Они немножко такие взрослые уже. Понимают, что ты от него хочешь. И это, можно сказать, переход уже с детского футбола в взрослый. Юлия Силипицкая:

Вы все делаете через селекцию? Валерий Апанас:

Селекция это хорошо, еще есть тренировочный процесс, характер футболиста – это самое важное. Одаренные футболисты ничего не хотят делать: усилия приложить. Думают, я на своем таланте это прокачу! Юлия Силипицкая:

А это не прокатывает. Валерий Апанас:

Да, это не прокатывает. Юлия Силипицкая:

А трудяшки? Валерий Апанас:

Трудяшки наоборот – в большинстве случаев приходят люди без таланта. Турнир Морозова в деталях. Какие еще старты планируются для сборной U-16?

Юлия Силипицкая:

Вот этот турнир Морозова был основным стартом в сезоне? Валерий Апанас:

Это первый, скажем так, турнир для этой сборной – первый выезд. Юлия Силипицкая:

Сезон для них этим турниром завершен? Валерий Апанас:

Нет. Я думаю, что федерация приложит усилия, и в конце ноября мы поедем на две игры, сыграем. Юлия Силипицкая:

Это будет как матчевые встречи? Валерий Апанас:

Да, матчи с сборными. Юлия Силипицкая:

Но здесь был турнир… Он единственный в этом году? Валерий Апанас:

Да. Юлия Силипицкая:

Я к чему клоню: вы все силы туда готовили, настраивали их? Валерий Апанас:

Нет. Вы поймите, мы даже перед турниром, скажу честно, никаких задач не ставили. Я сказал ребятам, мол, я думаю, что нам нужно войти в четверку. Сергей Живушко:

Мотивировали друг друга. То что нельзя подвести тренеров, федерацию, так как это международный турнир, зарубежные команды.

Юлия Силипицкая:

Вы знали, что вы будете первыми? Сергей Живушко:

Вообще, не надеялись, но в нас никто не верил, а мы доказали. Все команды на турнире, все не верили. Юлия Силипицкая:

Да ты что, а почему?! Сергей Живушко:

Никто не ожидал, что белорусы выйдут в финал и разгромят «Кайрат» – 5:0 Юлия Силипицкая:

Что вам помогло? Сергей Живушко:

Первый наш труд, то что тренера готовили нас к этому турниру. Мы боролись до последнего, старались. Юлия Силипицкая:

С кем тебе сложнее всего было играть, несмотря на счет? Сергей Живушко:

Несмотря на счет, «Зенит». Юлия Силипицкая:

В чем была сложность? Валерий Апанас:

На самом деле, «Зенит» – очень организованная команда. И там, в «Зените», играли пять сборников. Пять сборников, которые «Зенит» не отдал. Юлия Силипицкая:

U-17, U-16? Валерий Апанас:

U-16, сборная России играла без них. А вот эти сборники, мы видели, – они костяк составляют. У них очень сбалансированная команда. Юлия Силипицкая:

Я даже не сомневаюсь. Вот такие клубы топовые: «Зенит», «Кайрат», «Фенербахче» – ты начинаешь уже сразу напрягаться и понимаешь, что уже легко не будет вообще. А здесь из Беларуси приехали U-16. И, можно сказать, всем утерли нос. Это вы такой гениальный, тренер такой гениальный? Сергей Живушко:

Конечно! Юлия Силипицкая:

То есть вы знаете, как их победить?! Валерий Апанас:

Можно победить любую команду, вы поймите при дисциплине, подготовке хорошей и главное, что мне нравится в этой сборной… Юлия Силипицкая:

«Зените»?

Валерий Апанас:

Нет, в нашей сборной. Я работал помощником в трех сборным. Главным тренером не был. Вот именно какая атмосфера там царила, вот эта психология победителей. Они вдруг за друга. У нас скамейка была и стартовый состав. Вы просто не представляете: каждое действие, просто хлопали… Юлия Силипицкая:

Вам удалось сохранить с ребятами такую же атмосферу. Валерий Апанас:

Думаю да. Но это юношеский футбол, тут тоже к этим победам относиться, все-таки «Кайрат», потом «Зенит». В «Зените» сейчас играют бразильцы, а не академия. Юлия Силипицкая:

А что мы им тут? Валерий Апанас:

А мы можем и против бразильцев. Бразильцы понравились, хоть они и заняли шестое место, но «Сантос» меня впечатлил. Психология у каждого футболиста, психологию победителя нужно создавать, чтобы каждый футболист… Юлия Силипицкая:

А с какого возраста это надо делать? Валерий Апанас:

Мне кажется, что сразу надо делать. Юлия Силипицкая:

Выбираешь и говоришь: ты – чемпион, привет, а я – тренер чемпиона! Валерий Апанас:

Да, чтобы он когда проиграл – плакал. Юлия Силипицкая:

Какие у тебя впечатления, что тебе хочется вспоминать снова и снова? Сергей Живушко:

Вспоминать, как мы забили на последних секундах «Зениту» мяч – 2:1 – за выход в полуфинал. Юлия Силипицкая:

И о чем ты тогда подумал? Сергей Живушко:

Подумал: парень, мы это сделали, осталось немножко – шажок сделать. И все, и победа. Юлия Силипицкая:

А вы верили в то, что они смогут победить? Валерий Апанас:

Я думал, что для них вот этот турнир будет сложен тем, что у них нет международного опыта. И мы шли от игры к игре. Такой план был: первое – выиграл игру с «Фенербахче». Я не знал, как с «Фенербахче» будет. Ну, турки, хорошая такая команда. И я думал, если мы выиграем «Фенербахче», у них появится уверенность, и мы будем дальше двигаться. Юлия Силипицкая:

И тут? Валерий Апанас:

Так и получилось в принципе. Второй день, у нас две игры, и тут было очень важно разгрузить ребят, чтобы они сыграли плюс-минус одинаково. Две игры выдержать, даже 2 по 30 было сложно. Юлия Силипицкая:

Выдержали? Валерий Апанас:

Выдержали. Мы немножко сделали ротацию, с «Сантосом» ротация. Они сыграли плюс-минус одинаково. И мы уже к четвертой игре были более менее все свеженькие вышли. И вот сборную России, может быть, за счет этого и победили – просто прогрессировали. В обороне очень организовано играли. Юлия Силипицкая:

Все удалось поиграть, кого повезли?

Валерий Апанас:

Скажу, что хотелось бы, чтобы побольше сыграли, но мы брали на турнир по позициям: например, подхожу к одному парню, он уже сыграл один тайм… Юлия Силипицкая:

Так то ж не мало то! Валерий Апанас:

Смотрите: я к нему подошел и говорю, извини, мол, пока… Юлия Силипицкая:

То есть вы попросили прощение у 16-летнего игрока? Зачем? Валерий Апанас:

Потому что я считаю, если я везу на турнир, то должны сыграть все. Знаете, что он мне сказал: «Валерий Александрович, вот сомневался, заниматься ли мне футболом или не заниматься. После этого турнира решил, что буду заниматься». Мы сейчас будем играть чемпионат на год старше. Это тоже плюс большой. Юлия Силипицкая:

Это ваше решение? Валерий Апанас:

Это решение федерации, и мы этого давно хотели. Какие качества присущи тренеру Валерию Апанасу?

Юлия Силипицкая:

Сереж, расскажи про качества своего тренера? Валерий Апанас:

Может, я выйду? Сергей Живушко:

Мне нравится его подход ко всем игрокам, что он где-то дает какие-то полезные советы, мотивирует. Юлия Силипицкая:

Он папа или друг? Сергей Живушко:

Я думаю, что папа, второй папа наш. В чем проблема большого белорусского футбола?