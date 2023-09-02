Минское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» В КХЛ

В первом периоде счет открыли гости. На 8-й минуте шайбу забросил новичок «зубров» Сэм Энас. Спустя две минуты хозяева отыгрались – отличился Энтони Камара, а затем хозяева последовательно реализовали два большинства усилиями Якупова и Белозерова и повели – 3:1. Во второй 20-минутке соперники обменялись голами – счет стал 4:2 в пользу «Нефтехимика». В третьем периоде зубры активизировались: сначала Меркли, затем Калдис поразили ворота соперника и сравняли счет в матче – 4:4. В овертайме Янис Калдис подтвердил свою продуктивность, забросив решающую шайбу. Динамовцы победили – 5:4. Напомним, на старте сезона «зубры» проведут выездную серию из шести игр.