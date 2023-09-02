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ЧБ по футболу. Результаты матчей 20-го тура

02 сентября 2023 18:29
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Новости Беларуси. Сегодня, 2 сентября, в футбольном чемпионате Беларуси запланированы три поединка 20-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. Результаты матчей 20-го тура-1

Гродненский «Неман» на своем поле не оставил никаких шансов футбольному клубу «Минск» – победа с крупным счетом 3:0. Голы в активе Зубовича, Карповича и Евдокимова. Минское «Динамо» на выезде разгромило новополоцкий «Нафтан» – 3:0. И по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата. На счету лидера 42 очка. «Славия» дома выиграла у бобруйской «Белшины» со счетом 4:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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