Теннис. Саснович завершила борьбу на теннисном турнире в Дубае

Александра Саснович неубедительно стартовала на теннисном турнире категории 1000 в Дубае. Белоруска завершила борьбу после первого же матча. Причем это была даже не основа, а квалификация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее оказалась представительница Франции Клара Бурель. Наша атлетка уверенно начала противостояние – 6:3. Более того, во втором сете она вела – 4:1, а затем последовал провал. Более рейтинговая теннисистка отыгралась и первенствовала в двух партиях с одинаковыми цифрами – 6:4.