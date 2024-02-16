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Теннис. Саснович завершила борьбу на теннисном турнире в Дубае

16 февраля 2024 15:02
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Александра Саснович неубедительно стартовала на теннисном турнире категории 1000 в Дубае. Белоруска завершила борьбу после первого же матча. Причем это была даже не основа, а квалификация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Саснович завершила борьбу на теннисном турнире в Дубае-1

Сильнее оказалась представительница Франции Клара Бурель. Наша атлетка уверенно начала противостояние – 6:3. Более того, во втором сете она вела – 4:1, а затем последовал провал. Более рейтинговая теннисистка отыгралась и первенствовала в двух партиях с одинаковыми цифрами – 6:4.

# Теннис # Александра Саснович

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