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Белорусы остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших

16 февраля 2024 14:42
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Виктор Руденко остановился в шаге от пьедестала на Всероссийской спартакиаде сильнейших на дистанции 1,5 тысячи метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших-1

Долгое время его секунды были ориентиром для остальных. Однако российские лидеры оказались чуть быстрее. В итоге у нашего соотечественника 4-й результат. Также сегодня, 16 февраля, прошла смешанная эстафета у биатлонистов. Наша дружина стала 7-й.

# Спортивные соревнования

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