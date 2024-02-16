Белорусы остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших

Виктор Руденко остановился в шаге от пьедестала на Всероссийской спартакиаде сильнейших на дистанции 1,5 тысячи метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время его секунды были ориентиром для остальных. Однако российские лидеры оказались чуть быстрее. В итоге у нашего соотечественника 4-й результат. Также сегодня, 16 февраля, прошла смешанная эстафета у биатлонистов. Наша дружина стала 7-й.