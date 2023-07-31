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Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча

31 июля 2023 19:15
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» обыграло «Адмирал» в первом летнем спарринге со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча-1

Команды выставили экспериментальные составы. У «зубров» на лед выходили 11 новичков. Поединок получился ярким и результативным. В составе минчан в основное время отличились Никита Смирнов, Степан Звягин и Валентин Демченко. При этом формат предусматривал овертайм и послематчевые буллиты.

Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Дали всем молодым нашим мальчишкам поиграть. Мы смотрим все сочетания, так что здесь принято решение играть таким составом. Довольно-таки неплохо начали, повели. В конце первого периода чуть-чуть подспустились. Тут идет начало. Конкретно что можно сказать? Идет такая серьезная работа. Конечно, молодцы, что победили.

Хоккейное «Динамо» сыграло с «Адмиралом». Итоги матча-7

Следующий поединок минское «Динамо» проведет 6 августа. В столицу приедет «Сибирь».

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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