Светлана Парамыгина: Такие яркие личности, как Дарья Домрачева, очень хорошо подходят на роль героев страны

Новости Беларуси. Дарья Домрачева сделала свой «олимпийский выбор». В рамках акции Президентского спортивного клуба биатлонистка оказала финансовую помощь в размере 100 млн рублей одной из детских спортивных школ.

Эти кадры уже успели облететь весь мир. Дарья Домрачева финиширует первой в гонке преследования, оставив позади Туру Бергер и еще 58 биатлонисток, берет первое олимпийское «золото» для белорусской команды.

В лидеры белорусская биатлонистка вышла уже на втором круге. А стартовое отставание отыграла буквально за один километр. Перед гонкой эксперты сходились во мнении: если Даша отстреляется на ноль, победы не миновать. А бывший тренер женской сборной Беларуси Рафаэль Пуарэ прогнозировал место на пьедестале именно нашей Даше. Благодаря работе сервис-менов ход по лыжне у Домрачевой был идеален.

Светлана Парамыгина, серебряный призер Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (1994):

Преимущество фантастическое. Можно говорить только о гордости, о том, что человек использовал свой шанс, пусть не в первой гонке. У человека, который из года в год, из гонки в гонку показывает высокие результаты и намерение побеждать, должно было случиться.

Страна нуждается в героях. Такие личности яркие, как Дарья Домрачева, очень хорошо подходят на роль этих героев страны.

Промах на последней стойке не помешал Даше финишировать с колоссальным отрывом. Неплохие результаты показали и остальные наши биатлонистки. Надежда Скардино вполне могла быть и в пятерке лучших. Но на последнем огневом рубеже прервала свою серию без промахов. Поздравляли и ее, и Дашу, и всю белорусскую биатлонную сборную коллеги по спорту.

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2012 по плаванию:

Я очень радовалась за Дашу, она достойна этой награды, она к ней шла. Думаю, это было то, чего собственно она и желала. Каждый спортсмен желает стать олимпийским чемпионом. Она этого достигла, я очень рада за нее. Спасибо, Даша, что ты сделала нам такой подарок.

За победным финишем Домрачевой, казалось, следила вся страна. И с особенным интересом – одноклубники. Дмитрий Будилович вместе с Дашей тренируется в клубе «Динамо». Мастер спорта по биатлону отмечает: к уже и так феноменальной скорости лидер мирового биатлона прибавила.

Дмитрий Будилович, мастер спорта по биатлону:

Очень рад, что в одном клубе вместе тренируемся. Хотелось бы Даше пожелать успехов, чтобы она остальные гонки так же удачно пробежала. Даша, мы болеем за тебя.

В клубе «Динамо» олимпийская чемпионка занималась с 2006 года. Именно ему Дарья Домрачева перечислила 100 миллионов рублей. На пресс-конференции спортсменка выразила надежду, что эта сумма поможет юным биатлонистам поверить в себя. Проект «Олимпийский выбор» стартовал на летних Играх в Лондоне. Домрачева – первая спортсменка, которая приняла в нем участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лозикова, директор СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо»:

Я этого не ожидала, и когда позвонил вчера Президентский клуб, была просто, конечно, счастлива, потому что для нас это финансирование очень необходимо. Это для большое счастье и подарок. Они пойдут на развитие биатлона, на приобретение спортивной формы, возможно, частично на оплату спортивно-оздоровительного лагеря.

На олимпийские старты Даша выйдет еще четыре раза. Впереди – индивидуальная гонка. Снова контактная – одна из самых любимых у Домрачевой. Затем – масс-старт. И в конце соревнований – две эстафеты с ее участием. Так что болеем и дальше.