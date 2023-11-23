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«Столица» стала обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу среди женщин

23 ноября 2023 13:14
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Женская «Столица» стала обладателем первого мини-футбольного трофея сезона – Суперкубка страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» стала обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу среди женщин-1

В титульном противостоянии был повержен главный конкурент – «Славянка». К слову, в 2022 году кубок разыгрывали эти же коллективы. Нынче особой борьбы не было. «Горожанки» оформили солидное преимущество еще до антракта. А после него попытались лишь его не упустить. С чем легко справились. Финальный счет – 8:3. Лучшей в рядах победительниц стала Зоя Горбунова. На ее счету дубль и ассист.

# Мини-футбол

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