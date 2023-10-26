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«Столица» разгромила греческий «Дукас» в Лиге чемпионов по мини-футболу

26 октября 2023 11:54
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Игроки «Столицы» с уверенной победы стартовали в основном раунде мини-футбольной Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа земляки крупно обыграли греческий «Дукас», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» разгромила греческий «Дукас» в Лиге чемпионов по мини-футболу-1

Наши спортсмены бодро стартовали, забив два мяча уже к третьей минуте встречи. Затем отрыв только увеличивался. Соперники смогли дважды ответить, но исправить ситуацию это им не помогло. Как итог – победа «Столицы» со счетом 5:2. Второй матч групповой стадии белорусы проведут уже 26 октября. Сыграем против «Лученица» из Словакии. Старт дуэли запланирован на 18:30 по минскому времени.

# Мини-футбол # Фотофакт

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