«Столица» разгромила греческий «Дукас» в Лиге чемпионов по мини-футболу

Наши спортсмены бодро стартовали, забив два мяча уже к третьей минуте встречи. Затем отрыв только увеличивался. Соперники смогли дважды ответить, но исправить ситуацию это им не помогло. Как итог – победа «Столицы» со счетом 5:2. Второй матч групповой стадии белорусы проведут уже 26 октября. Сыграем против «Лученица» из Словакии. Старт дуэли запланирован на 18:30 по минскому времени.