Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо»

Тем временем стало известно, что «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение рассчитано на два года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард продемонстрировал хорошую статистику в прошлом розыгрыше. В регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 33 очка при показателе полезности +12. Россиянин стал шестым бомбардиром команды. В плей-офф Галиев добавил в свой актив еще четыре балла в восьми дуэлях. В свое время он становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Также играл в НХЛ за «Вашингтон».

Пробный контракт минское «Динамо» заключило с Сергеем Калининым. Нападающий имеет богатый опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге и на международной арене.