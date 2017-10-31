«Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу»: ХК «Беларусь U-20» победой завершил последний домашний поединок перед Кубком 4-х наций

Новости Беларуси. Игровой день в хоккейном чемпионате страны в 30 октября прошел по усеченной программе: состоялось всего 3 поединка, причем лидеры в баталиях задействованы не были, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном Дворце спорта команда U-20 проводила последний домашний поединок перед скорым участием в Кубке 4-х наций.

Молодежка принимала дома «Витебск» – команду, которая в чемпионате звезд с неба не хватает, тем удивительнее было то, сколь сложным для подопечных Юрия Файкова вышла эта встреча. Не прошло и 3 минут, как гости усилиями Владимира Джига повели в счете. Похоже, болезненная оплеуха от «Молодечно» в предыдущем матче вынуждала витеблян идти вперед.

Дмитрий Буровцев, игрок ХК «Беларусь U-20»:

Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу. Было много моментов, но что-то не шло. 2-й и 3-й период больше реализовывать начали.

Несмотря на то, что к реализации большинства минчанами в этом матче были большие вопросы, именно лишний игрок в начале 2-го периода сослужил хозяевам службу – Лукашевич сравнял счет. А дальше ситуация в матче менялась, как на качелях: то молодежка выйдет вперед, то гости покажут свой норов и снова завладеют голевой инициативой.

Но решающие шайбы Буровцева и Филяева, проведенные с разбежкой чуть больше минуты, в победителях оставили все же U-20. 4:3 – молодежка набирает победные очки в чемпионате и отправляется на выезд. В преддверии международного турнира в Вентспилсе парни Юрия Файкова еще проверят себя в противостояниях с «Лидой» и действующим чемпионом – «Неманом».

Юрий Файков, главный тренер ХК «Беларусь U-20»:

Чем лучше соперник… Для нас это как лакмусовая бумажка: с хорошим соперником и мы смотрим на ребят, и им интересно на такой уровне. Видим, кто чего стоит.