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Юные футболисты из Воложина выиграли турнир Super CUP – 2023. Как они занимаются?

02 июня 2023 15:04
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Новости Беларуси. Ежедневные тренировки и стремление к успеху. Юные футболисты из Воложина привезли золото c турнира Super CUP – 2023, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юные футболисты из Воложина выиграли турнир Super CUP – 2023. Как они занимаются?-1

Серебро досталось команде Champion Kids. В финальном противостоянии столичные футболисты уступили победителям со счетом 5:0. Для спортсменов из Воложина турнир был не первым. Несмотря на свой юный возраст, ребята занимаются серьезно: тренировки проходят ежедневно. На занятиях отрабатывают технику игры, изучают тактические приемы. Есть у юных спортсменов даже собственный фан-клуб – на все выступления с футболистами ездят их родители.

Юные футболисты из Воложина выиграли турнир Super CUP – 2023. Как они занимаются?-4

Тимофей Микеня, воспитанник Воложинского физкультурно-оздоровительного центра:
Понедельник, среду, пятницу мы тренируемся, а во вторник и четверг мы играем в футбол против старшаков.
Каким должен быть футболист? Какими качествами должен обладать, чтобы побеждать?
Хорошо бегать, быть сильным, крепким.

Юные футболисты из Воложина выиграли турнир Super CUP – 2023. Как они занимаются?-7

Артемий Цаюн, тренер по футболу Воложинского физкультурно-оздоровительного центра:
Работаю тренером уже полтора года, была группа у меня из 13 человек. Осталось человек 10, которые реально хотят и добиться, и победить. Как только находим турнир, сразу же подготовка идет у нас полным ходом. Готовимся, я каждый день тренировки назначаю. Отрабатываем больше упражнения на технику, добавляем тактику.

Сейчас ребята усиленно готовятся к международному старту в России.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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