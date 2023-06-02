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Арина Соболенко обыграла российскую теннисистку и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

02 июня 2023 15:27
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Арина Соболенко успешно вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. В дуэли третьего раунда землячка уверенно обыграла представительницу России Камилу Рахимову, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко обыграла российскую теннисистку и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»-1

Белорусская теннисистка считалась явным фаворитом и игрой подтвердила свой статус. В двух сетах она оставила оппонентку не у дел – 6:2, 6:2. В одной восьмой финала Соболенко сыграет с победительницей дуэли Стивенс / Путинцева. 

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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