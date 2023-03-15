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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США

15 марта 2023 12:51
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Арина Соболенко, взяв реванш у Барборы Крейчиковой, вышла в четвертьфинал представительного теннисного турнира категории 1 000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США-1

Матч четвертого круга с представительницей Чехии продолжался более двух часов. Вначале лучше действовала наша спортсменка – 6:3. Во втором сете первенствовала уже соперница – 6:2. И только ценой неимоверных трудов Соболенко сумела дожать Крейчикову – 6:4. Таким образом, наша теннисистка расквиталась за единственное поражение в сезоне. В четвертьфинале, который состоится этой ночью, белоруска померится силами с американкой Кори Гауф.

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# Теннис # Арина Соболенко # Кори Гауф # Барбора Крейчикова # Фотофакт

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