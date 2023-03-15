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«Металлург» обыграл «Гомель», а «Шахтёр» сенсационно уступил «Динамо-Молодечно»

15 марта 2023 12:50
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«Динамо-Молодечно» и «Металлург» одержали победы в матчах четвертьфинальных серий Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» обыграл «Гомель», а «Шахтёр» сенсационно уступил «Динамо-Молодечно»-1

Причем динамовцы сотворили мини-сенсацию, обыграв солигорский «Шахтер». «Горняки» – победители регулярного сезона. И именно они считаются фаворитами. Однако на сей раз сильнее был аутсайдер. Счет 2:1. С аналогичным результатом «Металлург» переиграл «Гомель». Таким образом, счет в обеих сериях стал 2:1. А это значит, что будут сыграны еще как минимум два матча.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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