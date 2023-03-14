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Стали известны полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси

14 марта 2023 20:15
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Новости Беларуси. Стали известны полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси-1

В результате жеребьевки определились следующие дуэты соперников. Мозырская «Славия» встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗ». А гродненский «Неман» будет противостоять борисовскому БАТЭ.

Стали известны полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси-4

Любопытно, что командам из Мозыря и Жодино доведется сыграть по весне три официальных поединка. Сначала они проведут первый полуфинальный матч – он запланирован на 18 или 19 апреля. Затем дружины встретятся в рамках шестого тура чемпионата Беларуси. И завершат серию «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» вторым полуфинальным матчем Кубка страны. Он пройдет 9 либо 10 мая.

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# Футбол Беларуси # Фотофакт

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