Стали известны полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси

В результате жеребьевки определились следующие дуэты соперников. Мозырская «Славия» встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗ». А гродненский «Неман» будет противостоять борисовскому БАТЭ.

Любопытно, что командам из Мозыря и Жодино доведется сыграть по весне три официальных поединка. Сначала они проведут первый полуфинальный матч – он запланирован на 18 или 19 апреля. Затем дружины встретятся в рамках шестого тура чемпионата Беларуси. И завершат серию «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» вторым полуфинальным матчем Кубка страны. Он пройдет 9 либо 10 мая.