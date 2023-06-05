Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В дебюте матча превосходство второй ракетки планеты было подавляющим – 5:0. Но затем соперница сумела сравнять цифры. Однако последнее слово все же осталось за фавориткой, пусть и на тай-брейке – 7:6. Во второй партии равное соперничество продолжилось. В какой-то момент Соболенко сделала брейк, чего оказалось достаточно для победы – 6:4. В следующем круге белоруска померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.