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Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

05 июня 2023 15:06
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала белоруска сломила сопротивление представительницы США Слоан Стивенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-1

В дебюте матча превосходство второй ракетки планеты было подавляющим – 5:0. Но затем соперница сумела сравнять цифры. Однако последнее слово все же осталось за фавориткой, пусть и на тай-брейке – 7:6. Во второй партии равное соперничество продолжилось. В какой-то момент Соболенко сделала брейк, чего оказалось достаточно для победы – 6:4. В следующем круге белоруска померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.

# Теннис # Арина Соболенко # Слоан Стивенс # Элина Свитолина # Фотофакт

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