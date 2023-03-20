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Шарангович прервал серию без бомбардирских баллов

20 марта 2023 11:54
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В ночь с 19 на 20 марта Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Тампу» – 5:2. Форвард отметился голевой передачей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович прервал серию без бомбардирских баллов-1

Суммарное время, проведенное на льду, составило 13 минут 46 секунд. Таким образом, представитель «Дэвилз» прервал неудачную серию без бомбардирских баллов, которая тянулась с конца февраля.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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