Шарангович прервал серию без бомбардирских баллов

В ночь с 19 на 20 марта Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Тампу» – 5:2. Форвард отметился голевой передачей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Суммарное время, проведенное на льду, составило 13 минут 46 секунд. Таким образом, представитель «Дэвилз» прервал неудачную серию без бомбардирских баллов, которая тянулась с конца февраля.