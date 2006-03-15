Сборная Беларуси по муай-тай отправляется в столицу Таиланда

Белорусским файтерам в прошлом году удалось почти невероятное - занять первое место в общекомандном зачете. Это при том, что раньше победить родоначальников муай-тай не удавалось никому. Но одно дело завоевать титул, а другое - его отстоять. Как признается главный тренер нашей команды Михаил Степанов, вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала будет вдвойне тяжелей. Тайцы никогда не отличались беспристрастностью по отношению к нашим ребятам. Сейчас же давление рефери наверняка будет еще большим. А во вторых, на чемпионат мира отправится далеко не полный состав. Цвета белорусского флага будут защищать лишь 14 спортсменов. Для сравнения: в прошлом году их было 18. Главный тренер сборной Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу Михаил Степанов сообщил, что команда в оптимальном составе. Особые медальные надежды тренерский штаб белорусов возлагает на средние и тяжелые веса. Андреи Молчанов и Кулебин, Юрии Булат и Жуковский, Сергей Скиба. Все они уже не раз становились лучшими на планете. Готовы продемонстрировать свой класс и нынче. Как отметил Михаил Степанов, туристы в Таиланд не попадут. От каждого своего подопечного наставник ждет если не медали, то, по крайней мере, достойного выступления. Впрочем, любому из них вполне по силам преподнести приятный сюрприз.