Результат сотрудничества государства и бизнеса: в Мозыре открылся уникальный спортивный комплекс

Новости Беларуси. В Мозыре открыли новый спортивный комплекс училища олимпийского резерва. Это яркий пример сотрудничества между государством и крупным бизнесом. Совместными усилиями в столице белорусской гребли создан уникальный спортивный объект стоимостью более 80 миллиардов рублей.

Традиции, тренерский состав, свои олимпийские чемпионы и юные дарования. До сегодняшнего дня в Мозыре было всё кроме современной материальной базы.

Коренной мозырянин, обладатель золота пекинской олимпиады Артур Литвинчук по-доброму завидует своим юным коллегам. Зал сухой гребли – в конце 90-ых о таком могли только мечтать.

Артур Литвинчук, чемпион Олимпийских игр-2008 по гребле на байдарках и каноэ:

Начинали мы конечно не в таких условиях. Сейчас все делается для результатов, все строится для молодёжи. Такой комплекс – это конечно классно.

В столице белорусской гребли такого подарка ждали давно. Строительство велось не один год, и на решающем этапе было решено привлечь крупный бизнес. Партнёр нашёлся надёжный.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

С каждым годом количество учреждений частной собственности у нас растет. И появляются богатые учреждения, фирмы, предприятия, которые готовы сегодня вкладывать в будущее нашего государства – в молодежь.

Владимир Майоров, генеральный директор предприятия:

Уже два объекта готовы. Первый открываем в Мозыре сегодня. Уже завершено строительство похожего объекта, спортивного зала для игровых видов спорта в Орше. Ведется строительство комплекса в Осиповичах.

Строительство комплекса обошлось более чем в 80 миллиардов рублей. Паритетное финансирование государства и бизнеса значительно ускорило введение объекта в строй.

Виктор Карпов, тренер-преподаватель Мозырского филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва:

Дети, педагоги, тренера – все в восторге. Тренажерные залы, восстановительный центр – на высочайшем уровне.

К слову, право представлять Беларусь на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали 8 воспитанников именно этого училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.