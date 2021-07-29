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Пять голов в первом тайме. «Неман» обыграл «Брест» на Кубке Салея

29 июля 2021 20:27
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Новости Беларуси. Продолжается первый официальный клубный турнир белорусского чемпионата – Кубок Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй день соревнований состоялся один матч. «Неман» гостил у «Бреста».

Пять голов в первом тайме. «Неман» обыграл «Брест» на Кубке Салея-1

Уже в первом периоде зрители увидели 5 взятий ворот. Дважды точны были хозяева, трижды – гости. Во второй 20-минутке голов тоже было достаточно: сначала брестчане сравняли, но до конца периода успели пропустить дважды.

Пять голов в первом тайме. «Неман» обыграл «Брест» на Кубке Салея-4

По сравнению с первыми 40 минутами заключительная треть выдалась почти безголевой, всего одна шайба в исполнении «Немана».

Как итог, победа гостей – 6:3. Всего же на групповом этапе соревнуются 12 команд, которые разделили на 2 группы.

Пять голов в первом тайме. «Неман» обыграл «Брест» на Кубке Салея-7

В Финал четырех гарантированно выйдут победители пулов, а также лучшая команда из занявших второе место. Четвертым участником решающей стадии будет действующий победитель Кубка Салея – минское «Динамо».

Финал Кубка Салея состоится 15 августа.

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Фотофакт

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