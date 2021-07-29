Пять голов в первом тайме. «Неман» обыграл «Брест» на Кубке Салея

Новости Беларуси. Продолжается первый официальный клубный турнир белорусского чемпионата – Кубок Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй день соревнований состоялся один матч. «Неман» гостил у «Бреста».

Уже в первом периоде зрители увидели 5 взятий ворот. Дважды точны были хозяева, трижды – гости. Во второй 20-минутке голов тоже было достаточно: сначала брестчане сравняли, но до конца периода успели пропустить дважды.

По сравнению с первыми 40 минутами заключительная треть выдалась почти безголевой, всего одна шайба в исполнении «Немана». Как итог, победа гостей – 6:3. Всего же на групповом этапе соревнуются 12 команд, которые разделили на 2 группы.