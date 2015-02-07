Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ледовое шоу «Год после Игр» в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится сейчас в Сочи в краткосрочном отпуске, который глава государства традиционно совмещает с важными встречами и с участием в мероприятиях. Таких, как, например, 7 февраля – годовщина начала зимних Олимпийских игр. Год назад в Сочи открылась эта зимняя Олимпиада, принесшая нашей сборной небывалый успех.

Зимняя Олимпиада для нашей страны стала поистине триумфальной. Беларусь – в десятке сильнейших спортивных держав мира. Пять золотых медалей и одна бронза – таков итог выступления нашей сборной.

Белорусские олимпийцы установили новый рекорд по количеству наград высшей пробы за всю суверенную историю.

Слово «Беларусь» иностранцы с интересом «гуглят» в Интернете. О наших спортсменах говорят во всем мире. Трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву уже назвали королевой биатлона.

Зимнюю Олимпиаду в Сочи мир запомнил. Причем как одно из самых ярких спортивных событий. То, что эти Олимпийские игры стали лучшими за все время проведения таких соревнований, скажут и в Международном олимпийском комитете.

Сочи снова встречает гостей. Столица Олимпиады отмечает 7 февраля год со дня начала XXII Олимпийских игр. К этой дате приурочили и новый праздник – День зимних видов спорта.

А в память об олимпийских спортивных подвигах – «Стена чемпионов Игр». Монумент установили в Олимпийском парке. На скульптуре – 887 табличек с именами сочинских призеров. На слет съехались и олимпийские волонтеры. Всего на зимних играх работало 25 тысяч добровольцев.

Кульминацией спортивного праздника станет ледовое шоу «Год после Игр». На торжественном мероприятии будет присутствовать и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во Дворце спорта «Айсберг» воспроизведут своеобразную ретроспективу всех этапов сочинской Олимпиады. В необычной постановке примут участие чемпионы Олимпийских игр-2014.

Напомню, что также запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.