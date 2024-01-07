Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге

В один день в «Уручье» проходили два матча. Сначала играла «Минчанка», спустя три часа гостей принимал «Шахтер», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Немногочисленные зрители убивали время. Основная группа поддержки была в пути – на каждый матч солигорский клуб организовывает в Минск бесплатный трансфер.

Ольга Ярошевич, маркетолог ВК «Шахтер»:

Конечно, мы ценим, благодарим каждого болельщика за то, что они остаются с нами, ездят в Минск, хоть и бесплатно, но все равно найти свободное время вечером, днем и поддержать любимую команду – это всегда ценно для нас.

Расстояние и погода – не помеха, когда в сердце «Шахтер». Татьяна Демидович – завсегдатая трибун «Уручья», хотя сама живет и работает в Солигорске. Почти 6 часов дороги плюс время поединка ее вовсе не пугают. В волейбол она влюбилась около трех лет назад.

Татьяна Демидович, болельщица ВК «Шахтер»:

Как не болеть за солигорский «Шахтер», если он семикратный чемпион Республики Беларусь? Тем более это команда из моего родного Солигорска. Вместе с папой пришли поболеть. С тех пор ходим, болеем.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Приятно видеть, когда все больше и больше болельщиков собираются на нашем матче. Действительно, от всей души болеют. И мы эту поддержку чувствуем. И стараемся играть для болельщиков.