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Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге

07 января 2024 19:19
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В один день в «Уручье» проходили два матча. Сначала играла «Минчанка», спустя три часа гостей принимал «Шахтер», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-1

Немногочисленные зрители убивали время. Основная группа поддержки была в пути – на каждый матч солигорский клуб организовывает в Минск бесплатный трансфер.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-4

Ольга Ярошевич, маркетолог ВК «Шахтер»:
Конечно, мы ценим, благодарим каждого болельщика за то, что они остаются с нами, ездят в Минск, хоть и бесплатно, но все равно найти свободное время вечером, днем и поддержать любимую команду – это всегда ценно для нас.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-7

Расстояние и погода – не помеха, когда в сердце «Шахтер». Татьяна Демидович – завсегдатая трибун «Уручья», хотя сама живет и работает в Солигорске. Почти 6 часов дороги плюс время поединка ее вовсе не пугают. В волейбол она влюбилась около трех лет назад.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-10

Татьяна Демидович, болельщица ВК «Шахтер»:
Как не болеть за солигорский «Шахтер», если он семикратный чемпион Республики Беларусь? Тем более это команда из моего родного Солигорска. Вместе с папой пришли поболеть. С тех пор ходим, болеем.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-13

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Приятно видеть, когда все больше и больше болельщиков собираются на нашем матче. Действительно, от всей души болеют. И мы эту поддержку чувствуем. И стараемся играть для болельщиков.

Последние домашние матчи сыграны! Солигорский «Шахтёр» готовится к выездным играм в Суперлиге-16

В Суперлиге «Шахтер» новичок, но приятно удивляет. В последнем свидании пала «Нова». Таким образом, у команды пять побед в семи домашних матчах. И презентабельное седьмое место в таблице. «Шахтер» чувствует себя хорошо в зоне плей-офф. Во втором круге больше поединков будет на выезде.

Подробнее в видеоматериале.

# Волейбол # Сергей Тулупов # Виктор Бекша

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