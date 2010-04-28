По истечении 90 минут матча ФК «Витебск» становится опасным

Лидер отечественного чемпионата по итогам четырёх туров, футбольный клуб «Витебск», в пятом принимал на своём поле могилёвский «Днепр», обитающий в низах клубного реестра.

8 строчек разрыва в турнирной таблице на нынешней, весенней стадии, отнюдь не предполагают ошеломляющего разрыва в классе команд. Что и подтвердила субботняя встреча. В довольно равной борьбе соперники в итоге подписали мирное соглашение. Причём, позиционной борьбы в центре поля в отчётном матче действительно было гораздо больше, нежели хитроумных и резких атакующих комбинаций.

Так что разойдись оппоненты при стартовых нулях на табло, вряд ли кто-нибудь из свидетелей сего футбольного действа этому удивился бы. И стоит сказать, большую часть матча к этому всё и шло.

После того, как в начале матче к воротам витебчан примерился Евгений Капов, почти полчаса зрителям пришлось лицезреть игру практически без ворот. Лишь на 36-ой минуте Андрей Баранок, мощным ударом из-за пределов штрафной, разрядил застоявшуюся атмосферу. В этом моменте на чеку оказался могилёвский кипер Руслан Копанцов. Остальные комбинации витебчан, организованные до перерыва, такой опасности уже не таили.

Вторую половину соперники едва не разыграли целиком и полностью, без малейших изменений, по сценарию первой. Снова «Днепр» сделал атакующую запевку в виде удара Алексея Тупчего, которую витебчане подхватили почти по истечении получаса. Зато теперь уже подхватили не разовым возгласом, а дружной стройной чередой.

Руслан Усов, бивший из вратарской, оказался неточен. Спустя пару минут он же послал мяч в рамку - Копанцов был на месте. Попытку Игоря Трухова возмутить спокойствие в чужой штрафной блокировал защитник могилевчан. А на 87-ой минуте сквозь ладный атакующий напев северян прорвался звучный возглас могилевчан. Владимир Юрченко зрячим пасом вывел на рандеву с витебским кипером Дмитрием Гущенко Андрея Лясюка.

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата уверенно пополнил свою голевую копилку и «Днепр» вышел вперёд 1:0. Буквально тут же Лясюк мог оформлять дубль, но рамка домашних ворот сыграла за «Витебск». А в оставшееся время хозяева снова продемонстрировали своё умение спасать, казалось бы, безнадёжную ситуацию.

На второй добавленной минуте навес со штрафного Романа Сорокина точным ударом в падении замкнул Игорь Трухов и хозяева вырвали ничью 1:1.

Напомним, неделей ранее в поединке против «Шахтёра» витебчане также ушли от поражения в добавленное время. Так что ближайшему оппоненту команды Юрия Коноплёва, минскому «Динамо», стоит взять в расчёт: по истечении девяноста минут «Витебск» становится опасен.