Первый этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису проходит в Минске

Новости Беларуси. Высшая лига по настольному теннису определяет сильнейших. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит первый этап командного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Высшая лига по настольному теннису определяет сильнейших. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит первый этап командного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимает участие по восемь мужских и женских команд. Первый этап длится четыре дня. В 2022 году чемпионом среди женщин стала сборная РЦОП, у мужчин второй год подряд – команда РЦОП-2.
В 2023 году на турнире ожидается высокая конкуренция. Помимо столичных дружин, боеспособные женские команды представили Гродно и Могилев, у мужчин высокую готовность демонстрирует коллектив «Грибной рай» из Брестского района.
Дарья Кисель, участница командного чемпионата Беларуси (Могилев):
Тренировалась, играла. Мы сейчас с Россией играем, там тоже своя подготовка. Когда постоянно ездишь куда-то, с кем-то играешь, разными людьми, получаешь намного больше опыта от игры. Приезжаешь сюда, ты более уверенный, можешь выполнять новые комбинации, новые приемы.
Георгий Кунац, участник командного чемпионата Беларуси (Минск):
Это очень энергичный вид спорта. Нельзя сказать, что важны только физические качества – постоянно нужно думать, принимать очень быстро решения. Как говорят, это быстрые шахматы – надо постоянно думать и играть. В теннисе все факторы не то чтобы главные, они друг друга заменяют, нужен хороший ум, быстрая реакция, скорость, физическая форма хорошая.
Второй этап отбора пройдет в апреле 2024 года. А суперфинал, который и определит победителей и призеров, состоится в мае.