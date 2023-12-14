Первый этап командного чемпионата Беларуси по настольному теннису проходит в Минске

Новости Беларуси. Высшая лига по настольному теннису определяет сильнейших. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит первый этап командного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимает участие по восемь мужских и женских команд. Первый этап длится четыре дня. В 2022 году чемпионом среди женщин стала сборная РЦОП, у мужчин второй год подряд – команда РЦОП-2. В 2023 году на турнире ожидается высокая конкуренция. Помимо столичных дружин, боеспособные женские команды представили Гродно и Могилев, у мужчин высокую готовность демонстрирует коллектив «Грибной рай» из Брестского района.

Дарья Кисель, участница командного чемпионата Беларуси (Могилев):

Тренировалась, играла. Мы сейчас с Россией играем, там тоже своя подготовка. Когда постоянно ездишь куда-то, с кем-то играешь, разными людьми, получаешь намного больше опыта от игры. Приезжаешь сюда, ты более уверенный, можешь выполнять новые комбинации, новые приемы.