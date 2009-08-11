Ответный матч БАТЭ в Лиге чемпионов против Вентспилса

Футболисты национальной сборной Беларуси готовятся к отборочному матчу чемпионата мира с командой Хорватии.
Белорусский тяжеловес выйдет на ринг 15 августа. Александр станет участником турнира «The Champ Comes Home», который состоится в городе Грозный.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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