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Ответный матч БАТЭ в Лиге чемпионов против Вентспилса

11 августа 2009 17:36
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Отчет о матче, комментарии главного тренера белорусской команды Виктора Гончаренко (ВИДЕО).«БАТЭ» (Борисов) – «Вентспилс» (Латвия) - 2:1
# ФК БАТЭ

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