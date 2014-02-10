Олимпиада-2014 в Сочи. Эрнст пригрозил Земфире встречным иском

Новости России. Эта история началась в день открытия Олимпиады. Российская певица Земфира возмутилась использованием ее песни без разрешения в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Микс диджея Леонида Руденко на композицию «Хочешь» прозвучал во время парада сборных-участниц (от Норвегии до Сан-Марино). Напомним, главным креативным продюсером и автором сценария церемонии открытия стал Константин Эрнст.

Земфира в Twitter:

Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трэк без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел! Открытие отличное! Костя, поздравляю! Но что это за ...? Вы делаете все что хотите?

Юристы пояснили, что в случае, если телеканал-организатор церемонии оставит претензию Земфиры без внимания, то певица может обратиться в суд.



Представительство телеканала несколько дней воздерживалось от каких-либо комментариев по этому поводу. Однако вчера в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» господин Эрнст пригрозил Земфире встречным иском.

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, главный креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи:

Ну, она может подать в суд, но тогда, боюсь, я буду вынужден вернуться к истории нарушения ею контракта с компанией Real Records. Я тогда простил ей это нарушение и не стал подавать в суд. Хотя мог.

Со слов телебосса несколько лет назад Земфира нарушила условия контракта со звукозаписывающей компанией Real Records, владельцем которой он является.

«Я знаю Земфиру с самого начала, когда еще никто не знал. Я думаю, что я для Земфиры, для ее карьеры сделал очень много. И такая мелочность, мне кажется, такую выдающуюся певицу просто позорит», – отметил Константин.

К слову, сегодня на официальном сайте певицы текст про незаконное использование музыки сменился клипом на песню «Жить в твоей голове». И, как заявил в интервью «Бизнес-FM» Павло Шевчук, официальный представитель Земфиры, певица не собирается подавать в суд, она посчитала нужным просто выразить своё недовольство.

Павло Шевчук, официальный представитель Земфиры (в интервью Business FM):

К нам обратились за использованием оригинальной версии, и мы разрешили ее использовать, но потом выяснилось, что договор подразумевает любую переработку без утверждения с артистом. Это нас не устроило, и мы попросили любые изменения с нами утверждать. Но, к сожалению, к нам обратились в районе 20 января, не было возможности осуществлять какие-либо изменения. Соответственно, мы попросили в таком случае наш трек не использовать. И дальше произошло то, что произошло. Я не понимаю, откуда история про суд возникла – это непосредственно вопрос Земфиры к Константину Львовичу Эрнсту о том, почему нарушаются договоренности, а не вопрос суда. Земфира посчитала необходимым обратить на это внимание. Все остальное будет решаться между ней и Константином Львовичем Эрнстом.

Напомним, торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла накануне вечером в Сочи. Организаторы нестандартно подошли к сценарию праздничного действа, парад стран-участниц практически открывал программу вечера. Смотрите шествие белорусской делегации!