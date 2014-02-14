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Олимпиада-2014 в Сочи: 14 февраля Дарья Домрачева стартует в индивидуальной гонке на 15 км

14 февраля 2014 06:54
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Новости Олимпиады. Начнем выпуск с главного спортивного события — Олимпиады в Сочи. Сегодня белорусские болельщики вновь будут держать кулаки за нашу олимпийскую чемпионку по биатлону. Дарья Домрачева выйдет на старт индивидуальной гонке на 15 километров. Она – один из главных фаворитов. Ведь на предыдущей Олимпиаде в Ванкувере лидер белорусской команды стала обладательницей «бронзы» именно в этом виде соревновательной программы.

Помимо Даши на старт биатлонной классики также выйдут наши Надежда Скардино, Надежда Писарева и Людмила Колинчик.

Всего же 14 февраля будет разыграно шесть комплектов медалей. Компанию биатлону составят состязания по горным лыжам, лыжным гонкам, скелетону, фигурному катанию и фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дарья Домрачева # Зимняя Олимпиада

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