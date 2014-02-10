Олимпиада-2014. Плющенко все-таки выступит в личном турнире фигуристов

Новости Олимпиады. Российский фигурист Евгений Плющенко остался в заявке на выступление в мужском одиночном катании. Ранее в СМИ появилась информация о возможной замене Плющенко по медицинским показаниям.

Алексей Мишин, тренер Евгения Плющенко (в интервью агентству «Р-Спорт»):

Если в СМИ и проскальзывали идеи о необходимости замены, то Евгений Плющенко, также как и вся его команда, считают целесообразным продолжать отстаивать честь нашей страны. И в личном турнире (тоже).

Напомним, осенью прошлого года прославленный фигурист вернулся на лед после тяжелой травмы. Полностью стершийся межпозвоночный диск, защемление нерва и грыжа – диагноз, после которого в спорт обычно не возвращаются. Его триумфа на большом льду Олимпийских игр ждали и поклонники, и конкуренты.

Маттис Шепп руководитель московского бюро журнала «Шпигель» (в интервью российскому телеканалу, 08 ноября 2013):

Если он опять появится на Олимпиаде, это будет настоящее чудо. Я думаю, не важно, в какой стране люди живут – мы любим такие истории.

И он вышел, и доказал всем: списывать Плющенко еще рано. 12 операций, шарниры в позвоночнике, обезболивающие уколы перед выходом на лед не помеха тому, чтобы быть олимпийским чемпионом.

В заключительный день первенства Олимпиады в Сочи произвольные программы 15-летней Юлии Липницкой и 31-летнего Евгения Плющенко были признаны лучшими. А вчера ближе к вечеру сборная России по фигурному катанию выиграла командное первенство. Причем победа была присвоена россиянам досрочно (Подробности смотрите здесь). Итоговое преимущество составило 10 очков – 75 у России, 65 у Канады, третьими с большим отставанием от чемпионов финишировали американцы. Их результат – 60 очков.

Командный турнир фигуристов включен в программу соревнований сочинской Олимпиады впервые. К слову, некоторые СМИ уверены, что соревнования команд фигуристов введены с учетом интересов российского фигурного катания на домашней Олимпиаде. У фигуриста Плющенко на этот счет другое мнение.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Это полная ерунда, что было сделано под Сочи. Здорово, что командные соревнования будут проводиться каждые четыре года. Все команды сейчас увидят какие-то свои погрешности и будут подтягиваться. Скоро все будут приблизительно одного уровня, тогда будет интересно. Но и сейчас три большие державы, три великие державы - Россия, Америка, Канада – гигантские страны с огромными возможностями, вели серьезную борьбу.

Командные соревнования в фигурном катании на коньках – состязания лучших национальных команд. Представители одиночного катания и парного катания представляют короткую и произвольную программы; в танцах на льду – выполняют короткий и произвольный танец. В каждой команде могут быть по одной спортивной и танцевальной паре, по одному мужчине и женщине в одиночном катании. Подробнее читайте здесь.

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