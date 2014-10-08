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На Чемпионате мира по художественной гимнастике белоруски завоевали 5 медалей!

08 октября 2014 07:30
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В турецком Измире 28 сентября завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором белорусские спортсменки завоевали 5 медалей.

Очень хороший результат – столько медалей. Расскажите поподробнее о них?

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Я начну, наверное, с самой сложной и ответственной медали – это медаль за команду. Серебро. Моя личная медаль – за упражнения с мечом. Это было нелегко. Но на Чемпионате мира случилось взаимопонимание.

Арина Шарапа, серебряный призёр Чемпионата мира-2014 по художественной гимнастике:
Это был мой первый в жизни Чемпионат мира. Пришлось побороть в себе волнение и переживания. Ведь одно дело, когда ты сам за себя, а другое – когда за тобой целая команда. Это очень большая ответственность.

Екатерина Галкина, серебряный призёр Чемпионата мира-2014 по художественной гимнастике:
На Чемпионате мира я участвую второй раз. Прошлый Чемпионат мира был не командный. В этом году было волнительно за команду, что надо не подвести, все сделать. Но на этом Чемпионате мира мне было морально легче, чем на прошлом.

А есть ли какая-то гонка между сборными, чтобы придумать удивительный элемент, чтобы зал прямо ахнул: «Ох, как это можно так изогнуться…»? Кто придумывает эти элементы?

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
У каждого гимнаста есть своя «фишка», и все её ждут. Это какая-то интересная ломля предмета, которую никто в жизни не делает. Причем она не то, что не стабильная, она жутко сложная. И зрители ждут: ты сделаешь или не сделаешь.  

Многие считают гимнастику консервативным видом спорта. В каждый Чемпионат каждая гимнастка старается привнести что-то интересное, оригинальное

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Насчет того, что художественная гимнастика – это консервативный вид спорта, я не могу согласиться. Если рассмотреть не только физические возможности, но и костюмы, то раньше гимнастки выступали в обычных купальниках без блесточек и камней, без юбок. Насчет элементов: очень стремительно все движется вперед.  И сила, и гибкость… Фантазия работает так, чтобы словить так, как не ловили еще до тебя поколения и сейчас.

Какой предмет для вас самый сложный?

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Считается, что лента. Поскольку это единственный предмет, который зависит от обстановки в зале. Она может менять траекторию полёта и может вдруг завязаться в узел, потому что поток воздуха подводит.

Чемпионат мира закончился, что ближайшее в планах?

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Следующий старт. Я опять уезжаю в Японию на клубный Чемпионат мира и на этом сезон заканчивается. Будет также несколько шоу-программ. Сейчас идет интенсивная, сложная работа. Это составление новой программы, чтобы в следующем году удивлять.

Шоу – способствует общему развитию, это изнурительный труд и также здорово, интересно, как и соревнования?

Мелитина Станюта, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Это также интересно и эмоционально легче. Ты приезжаешь не посоревноваться. Ты знаешь, что зрители пришли только  сюда, потому что ты уже что-то сделал для того, чтобы тебя туда позвали. 

# Художественная гимнастика # Фотофакт # Мелитина Станюта # Екатерина Галкина # Алина Шарапа

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