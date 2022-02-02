«Мы первые открываем сезон». В Минске стартовали молодёжные соревнования по велосипедному спорту на треке

Новости Беларуси. В Минске стартовали Олимпийские дни молодежи и открытое первенство столицы по велосипедному спорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любой профессиональный спорт начинается с его основы – юношеских турниров и соревнований, в которых начинающие дарования проходят отбор и приобретают необходимый опыт. За награды нынешнего старта сражаются младшие юноши и девушки, которые родились в 2008 году либо позже. А так же юниоры и юниорки 2006-2007 годов рождения.

Татьяна Шпаковская, главный судья соревнований:

Данные соревнования у нас являются традиционными, и ежегодно мы первые открываем велосипедный сезон. В этом году на соревнование приехали около 180 участников из разных городов Республики Беларусь, таких как Брест, Мозырь, Кировск, Речица. Но основное количество участников – представители Минска. Наша цель – развитие велосипедного спорта, его популяризация и отбор наших спортсменов в резерв города для участия в республиканских соревнованиях. Чтобы они могли пройти отбор и стать участниками первенства Европы и мира.