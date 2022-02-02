На зимней Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования

До официального открытия главного спортивного события зимы Олимпийских игр осталось два дня. Но первые соревнования стартовали уже сегодня, 2 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
До официального открытия главного спортивного события зимы Олимпийских игр осталось два дня. Но первые соревнования стартовали уже сегодня, 2 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В борьбу за медали вступили смешанные пары керлингистов. Одновременно играются четыре противостояния. А первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.