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На зимней Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования

02 февраля 2022 13:52
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До официального открытия главного спортивного события зимы Олимпийских игр осталось два дня. Но первые соревнования стартовали уже сегодня, 2 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На зимней Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования-1

В борьбу за медали вступили смешанные пары керлингистов. Одновременно играются четыре противостояния. А первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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