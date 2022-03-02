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Минское «Динамо» проиграло СКА в розыгрыше Кубка Гагарина

02 марта 2022 21:00
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» вступило в борьбу за Кубок Гагарина. В среду, 2 марта, наши парни на выезде проводили матч против СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» проиграло СКА в розыгрыше Кубка Гагарина-1

Счет открыли петербуржцы уже на третьей минуте противостояния. Очередные заброшенные шайбы витали в воздухе, и казалось, что хозяева начнут громить соперников уже в первом периоде. Но минчане собрались и вколотили две шайбы. А вот старт второй 20-минутки для подопечных Вудкрофта обернулся катастрофой. За пять минут «армейцы» трижды поразили ворота «зубров». Дальше игра у минчан совсем расклеилась, и до перерыва они пропустили еще четыре раза. Также произошла рокировка у голкиперов: Колосов сменил Рыбара.  

Итоговые цифры – 8:3 в пользу СКА. В следующий раз динамовцы выйдут на лед 4 марта.  

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Алексей Колосов # Патрик Рыбар # Фотофакт

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