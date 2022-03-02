Минское «Динамо» проиграло СКА в розыгрыше Кубка Гагарина

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вступило в борьбу за Кубок Гагарина. В среду, 2 марта, наши парни на выезде проводили матч против СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли петербуржцы уже на третьей минуте противостояния. Очередные заброшенные шайбы витали в воздухе, и казалось, что хозяева начнут громить соперников уже в первом периоде. Но минчане собрались и вколотили две шайбы. А вот старт второй 20-минутки для подопечных Вудкрофта обернулся катастрофой. За пять минут «армейцы» трижды поразили ворота «зубров». Дальше игра у минчан совсем расклеилась, и до перерыва они пропустили еще четыре раза. Также произошла рокировка у голкиперов: Колосов сменил Рыбара.

Итоговые цифры – 8:3 в пользу СКА. В следующий раз динамовцы выйдут на лед 4 марта.