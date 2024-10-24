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Минское «Динамо» продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА

24 октября 2024 06:31
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Матчем с ХИКом минское футбольное «Динамо» продолжит выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минское «Динамо» продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА -2

В дебютном туре и белорусы, и финны проиграли. Для того чтобы сохранить надежду на выход из группы, обоим необходимо побеждать. Текущая форма скандинавов вполне располагает к набору нами очков. Команда из Хельсинки имеет проблемы в атаке и обороне. Достаточно вспомнить, что за последние пять встреч ХИК забил один скромный мяч, а пропустил семь. 

Статистика «Динамо» обратная. В активе подопечных Вадима Скрипченко 10 точных ударов. Голов в ответ три. Но команда из Хельсинки традиционно сильно действует именно на родном поле. Поэтому белорусам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата. Обслуживать матч доверено бригаде арбитров из Армении. 

Приобщайтесь к клубному футболу европейского уровня 24 октября в 21:55.

# Футбол

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