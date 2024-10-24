Минское «Динамо» продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА

Матчем с ХИКом минское футбольное «Динамо» продолжит выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дебютном туре и белорусы, и финны проиграли. Для того чтобы сохранить надежду на выход из группы, обоим необходимо побеждать. Текущая форма скандинавов вполне располагает к набору нами очков. Команда из Хельсинки имеет проблемы в атаке и обороне. Достаточно вспомнить, что за последние пять встреч ХИК забил один скромный мяч, а пропустил семь.

Статистика «Динамо» обратная. В активе подопечных Вадима Скрипченко 10 точных ударов. Голов в ответ три. Но команда из Хельсинки традиционно сильно действует именно на родном поле. Поэтому белорусам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата. Обслуживать матч доверено бригаде арбитров из Армении.