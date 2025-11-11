Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло «Сочи» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынче подопечные Дмитрия Квартальнова были сильнее в родных стенах. Фундамент будущей виктории заложил Энас. Ближе к экватору второй трети россияне сравняли цифры на табло. Однако затем хозяева забили еще 2 гола.