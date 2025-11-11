Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло «Сочи» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынче подопечные Дмитрия Квартальнова были сильнее в родных стенах. Фундамент будущей виктории заложил Энас. Ближе к экватору второй трети россияне сравняли цифры на табло. Однако затем хозяева забили еще 2 гола.
Зрителей порадовали Пышкайло и Брук. Казалось, можно не волноваться за итоговый успех, но неуступчивый аутсайдер в заключительном отрезке вновь возродил интригу. Последнее слово осталось за белорусами. Лимож закрепил усилия партнеров, а финальную точку поставил Пинчук, поразив пустую цель. Динамо победило 5:2. Наши парни вернулись на третье место на Западе.
12 ноября предстоит помериться силами с «Сибирью».