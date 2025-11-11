«Химик» разгромил «Авиатор» в одном из матчей ЧБ по хоккею

«Химик» разгромил «Авиатор» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». События здесь развивались стремительно.

Первый гол случился через 80 секунд после старта дуэли. Отличились гости. Однако к пятой минуте уже хозяева вели 2:1. Затем игра успокоилась. Новая волна результативности была зафиксирована во втором периоде. Новополочане отправили в ворота соперника четыре безответные шайбы. После этого игра была сделана.

Оставался неясным итоговый счет. Он оказался 7:1. В рядах победителей по дублю оформили Кирилл Бобровских и Алексей Вертинский. Данный успех стал для команды третьим кряду. Над соперниками также взяли верх «Витебск» и «Гомель».