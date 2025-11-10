В Минске завершился III международный турнир имени Николая Ермашова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимали совсем юные хоккеисты до восьми лет.

Победителем соревнований стала команда из Москвы – «Крылья Советов». Второе место у хозяев – «Динамо-Джуниверс». Следом расположились дружины из Санкт-Петербурга – «Армия СКА» и «Динамо», а также уфимский «Салават Юлаев».

Несмотря на возраст, игроки показали, что выбрали этот вид спорта не случайно, уже сейчас мальчишки горят своим делом и демонстрируют яркую борьбу. Награды нашли своих обладателей, организаторы также отметили лучших по амплуа, но главное, что ребята смогли почувствовать дух соперничества и насладиться игрой. А напутственные слова Дмитрия Баскова, Артема Каркоцкого и Алексея Ермашова во время церемонии закрытия вдохновили подрастающих хоккеистов на большие спортивные мечты.