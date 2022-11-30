Министр спорта Беларуси: «Международных стартов у нас достаточно»
Новости Беларуси. Тренеры нужны, тренеры важны, тренеры должны быть современными. Таковы главные постулаты коллегии Министерства спорта и туризма, которая состоялась на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наставники – это фундамент любого вида спорта. Поэтому вопрос повышения квалификации и улучшения подготовки тренерского состава стал одним из основных для ведомства. Идти в ногу со временем, поспевая за технологическим прогрессом и новейшими наработками. Вот приоритет. При этом нужно не забывать и про материально-техническую базу. Она за прошедшие годы значительно обновилась.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы пересмотрели полностью базовую подготовку специалистов, тренеров, больше акцент сделали на целевую подготовку. Институт переподготовки и повышения квалификации – полностью пересмотрели программу, систему подготовки. Высшая школа тренеров, сегодня по-новому мы посмотрели. Много сделано преобразований в улучшении материальной базы здесь, в университете физической культуры.
Не остался без внимания и вопрос участия наших спортсменов в международных турнирах.
Сергей Ковальчук:
У нас международных стартов достаточно. Я бы сказал, даже еще больше в некоторых видах спорта, чем было до санкционного периода и до пандемийного. Потому что сегодня участие в соревнованиях во многих видах спорта с российской сборной позволяет нам привлекать (в том числе к этим соревнованиям) резервы, а раньше у нас такой возможности не было. А спортсмены Российской Федерации и других стран СНГ, они достаточно конкурентоспособные, а в некоторых видах являются лучшими в мире.
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