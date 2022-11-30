БК «Минск» проиграл «Униксу» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» невнятно провел выездной матч Единой лиги ВТБ. Соперник был не подарок. Это почти непобедимый казанский «Уникс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни выглядели более чем скромно и позволили сопернику набрать практически в два раза больше очков, чем набросали сами. Счет – 102 на 53 в пользу хозяев площадки.

Таким образом, белорусские представители по-прежнему обитают в подвале турнирной таблицы. В 12 матчах они одержали лишь одну победу. А разница очков составляет минус 275.